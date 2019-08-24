شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يواجه انبى ودياً على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت ، فريقى الإسماعيلى وانبى مباراة ودية على ستاد بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد . وكان الاسماعيلى قد واجه البلاستيك مساء الجمعة فى إطار مبارياته الودية بمعسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعداداً لمواجهة بطل ليبيا. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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