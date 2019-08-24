رياضة | زيدان يحسم مستقبل كيلور نافاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مستقبل كيلور نافاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على أهمية تواجد الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس فى ريال مدريد، مؤكداً على أهميته داخل الفريق وعدم طلبه للمغادرة عن المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلد الوليد غداً بمباريات الجولة الثانية من الدورى الإسبانى عن موقف كيلور نافاس، قائلاً :" لا أرى الفريق بدونه فهو لاعب مهم لنا ولم يطلب الرحيل عن الفريق.

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وأضاف :" رسالتي هي أنني أريد بقاء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس معنا".

وعن موقف ريال مدريد من التعاقد مع نيمار اكد زيدان انه ليس منشغلاً بذلك وانه يتحدث فقط عن لاعبي فريقه وعن مباراة بلد الوليد.

وعن جاريث بيل أكد زيدان أن اللاعب الويلزى يريد البقاء فى مدريد ولعب مباراة جيدة ضد سيلتا فيجو وقدم الإضافة المطلوبة في الدفاع والهجوم.