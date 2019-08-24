اونلاين | يلا شوت بلس Zamalek won مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر يلا شوت الزمالك اليوم تابع لايف الزمالك يلاشوت الجديدTV

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مساء اليوم السبت 24 أغسطس 2019 يلتقي الزمالك × ديكاداها الصومالي، في إطار منافسات إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
يدخل نادي الزمالك تحدٍ جديد بحثا عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي لم يتوج به منذ 16 عاما، حينما يشارك في النسخة الحالية من البطولة 2019-2020، التي لعب بها مباراة واحدة فقط في الدور التمهيدي، ويستأنف الفارس الأبيض هذا المشوار حينما يلاقي الفريق الصومالي ديكاداها.
الزمالك ضد ديكاداها الصومالي
بعد احتلال الزمالك الالمركز الثاني في جدول ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري تأهل مباشرة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصل على لقبها 5 مرات قبل ذلك، وأوقعته القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في مواجهة أمام الفريق الصومالي ديكاداها في الدور التمهيدي من البطولة.
ولعب الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وحقق الزمالك في هذا اللقاء فوزا عريضا بنتيجة 7-0 أحرز منها الوافد المغربي الجديد أشرف بن شرقي ثلاثية.
ويستضيف الزمالك على أرضه مباراتي الذهاب والعودة لعدم توفر الإمكانيات لدى الفريق الصومالي لاستضافة إحدى المباراتين على أرضه.
موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي
عدّل اتحاد الكرة المصري موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي التي كان مقررا لها يوم الجمعة 23 أغسطس.
وتم تحديد يوم السبت موعدا لإقامة مباراة الزمالك وديكاداها على أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء، بسبب إقامة مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان اطلع برة يوم الجمعة بنفس الدور من البطولة.
وتذاع القناة على قمر النايل سات المفتوح بدون تشفير عبر قناة «أون سبورت» المصرية.