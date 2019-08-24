اونلاين | رابط bein sports مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول يلا شوت mohamed salah لايف بلس يلا شوت

يلتقي ليفربول × آرسنال في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري الانجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة مباشر عبر قناة بي إن سبورت 2.

نتابع معكم موعد وتوقيت مباراة ليفربول القادمة، مباراة ليفربول القادمة ضد أرسنال ستكون في يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية على بي إن سبورت، ويأمل الريدز في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يتمكن نادي ليفربول من الفوز بالدور الإنجليزي منذ قرابة الثلاثون عام، حيث فاز بالدرع في آخر مناسبة في عام 1990، وفاز نادي الريدز بالدوري 18 مرة من قبل، وهو ثاني الأندية الإنجليزية من حيث عدد مرات الفوز، حيث يأتي بالمركز الثاني بعد مان يونايتد الذي فاز بالبطولة 20 مرة، وحصل الليفر على وصافة الدوري الإنجليزي 12 مرة من قبل، آخر سنوات الوصافة هي العام الماضي بعد صراع رهيب على الدوري مع المان سيتي، إنتهى لصالح السكاي بلوز بفارق نقطة واحدة فقط.

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