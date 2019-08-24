الان تتابع جماهير الاتحاد تردد: «هاتو الهلال» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب : رددت جماهير نادي الإتحاد عبارة “هاتو الهلالي هاتوه” بعد نهاية مباراة فريقهم دورياً أمام الرائد بالجوهرة والتي كسبها العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وجاء ذلك في رسالة واضحة لإنتظار المباراة المرتقبة آسيويا بين فريقي الهلال والاتحاد الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. الجدير بالذكر أن جماهير الهلال في الموسم الماضي رددت نشيد الاتحاد المعروف “وطن وطن نادي الوطن اتي …!

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