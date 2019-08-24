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لأول مرة .. المرأة السعودية تشارك فى تحكيم بطولات دولية

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تستعد الحكمتان السعوديتان، هتون السدحان وربى اللحيدان، لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية، للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

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وستشارك هتون السدحان وربى اللحيدان في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين (24 و26) من شهر أغسطس‏ الجاري.

وجاء ترشيح الرباعي: محمد باسودان، أمجد الهوساوي، هتون السدحان، ربى اللحيدان وللمرة الأولى في تاريخ الريشة الطائرة لإدارة منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا بالأردن نهاية الشهر الجاري

وجاء ذلك بعد أن تم ترشيح الحكمتين السعوديتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة.