ناشئو الطائرة يواجهون المكسيك فى حتام الدور الأول لكأس العالم...

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جدة - عمرو شويل يواجه فى الثانية ظهر اليوم السبت ، منتخب ناشئي الكرة الطائرة نظيره المكسيكي فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس .
ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 .
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
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