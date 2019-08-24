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ناشئو الطائرة أمام المكسيك فى بطولة العالم بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية ظهر اليوم السبت، منتخب ناشئي الكرة الطائرة نظيره المكسيكي فى ختام  لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس .

 

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ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته  على نظيره الالمانى بطل أوروبا  بنتيجة  3 /2  قبل أن يهزم الارجنتين 3/1  أول أمس  فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2  .

 

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

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