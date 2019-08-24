شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أمام المكسيك فى بطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية ظهر اليوم السبت، منتخب ناشئي الكرة الطائرة نظيره المكسيكي فى ختام لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس .

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ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أول أمس فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3/2 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .