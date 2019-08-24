شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي راحة 3 أيام بدءأ من اليوم عقب مواجهة "إطلع بره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الكرة بالنادي الاهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم ،السبت، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان أمس فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بـ9 / صفر.

ومن المقرر أن يُقدم محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق تقرياً عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة خاصة وأنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوي النادى الاستفادة من التقرير الذى سيُقدمه عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.