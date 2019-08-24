شكرا لقرائتكم غياب الارتباطات يمنح الأهلى راحة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل فريق الكرة بالنادي الاهلي على راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم ،السبت، بعد إنتهاء مباراة الفريق أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان أمس في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بـ9 / صفر.

وتأتي راحة الاهلي حيث توجد إرتباطات حالية أمام الفريق إلا مباراة السوبر المحلي يوم 18 سبتمبر المقبل أمام بطل الكأس الذي لم يتحدد بعد.

ومن المقرر أن يُقدم محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق تقرياً عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة خاصة وأنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوي النادي الأستفادة من التقرير الذى سيُقدمه عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.