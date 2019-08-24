شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أيمن حفنى يرحل عن الزمالك خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن رغبة مصر المقاصة الأولى تتمثل فى استعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض، لمدة موسم واحد مع وجود بندا فى التعاقد بأحقية الشراء النهائى للاعب بعد نهاية فترة الإعارة، بعد إبداء حفنى رغبة فى العودة إلى صفوف الفريق الفيومى فى الموسم الجديد نظراً لصعوبة مشاركته بشكل أساسى مع الفريق الأبيض فى ظل ازدحام مركزه بأكثر من لاعب.

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وتابع المصدر ذاته إن صعوبة تفريط الزمالك فى جهود حفنى بشكل نهائى يصعب مسألة إتمام رغبة المقاصة الأولى بشأن الصفقة لذلك يتم التفاوض حول العرض الآخر وهو استعارة اللاعب فقط لمدة موسم ويتمثل التفاوض فيه حول قيمة الإعارة للنادى الفيومى ومازالت تلك المفاوضات جارية فى الساعات الحالية لرغبة اللاعب فى حسم انتقاله مطلع الأسبوع القادم.

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