غوارديولا يكيل المديح للقائد سيلفا قبل تحقيقه لرقم قياسي مع مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه كان يشك في قدرة ديفيد سيلفا لاعب الوسط على النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أعرب عن سعادته لأنه “أخطأ التقدير”.

ويستعد سيلفا لخوض مباراته رقم 400 أمام بورنموث الأحد المقبل في آخر موسم له مع سيتي حامل اللقب. وسيصبح سيلفا أول لاعب في النادي يحقق هذا الرقم منذ بول باور في موسم 1985-1986.

وكشف سيلفا (33 عاما)، الذي توج مع سيتي بلقب الدوري أربع مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة أربع مرات، في يونيو حزيران الماضي عن نيته مغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي بعد عشر سنوات قضاها في النادي الذي انضم إليه في 2010 من فالنسيا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “اعتقدت أنه لن ينجح في انجلترا… الاستمرار في الدوري الانجليزي الممتاز لهذه المدة ليس أمرا هينا. لكنه حقق هذا الإنجاز. من حقه أن يفخر بما فعل.

“إنه لاعب خططي… أعترف أن تصوراتي عن الكرة الإنجليزية في عام 2010 جعلتني أعتقد أنه سيعاني. كنت مخطئا وهذا مصدر سعادتي”.

وأضاف “كان هذا هو انطباعي الأول. لكنه لعب بشكل جيد من أول يوم ومنذ ذلك الحين وهو مستمر في طريقه. مع روبرتو (مانشيني) ومانويل (بليجريني) ومعي”.

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وتحول جوارديولا للحديث عن مباراة بورنموث وقال إن المدافع جون ستونز سيغيب عن مواجهة المضيف بسبب الإصابة خلال التعادل 2-2 أمام توتنهام هوتسبير مطلع هذا الأسبوع.

وكشف عن أخبار أفضل تتعلق بالأوكراني أولكسندر زينتشنكو الذي ظهر وكأنه أصيب بكدمة في تلك المباراة.

وقال جوارديولا “تدرب بشكل جيد بل ومثالي في الحقيقة. أصيب بشد عضلي. كانت مباراة توتنهام صعبة وكانت مباراة ليفربول صعبة (على لقب درع المجتمع). لهذا أصيب بإرهاق”.

وربما تشهد المباراة أول ظهور للمدافع جواو كانسيلو المنضم من يوفنتوس في فترة الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح جوارديولا “إنه مستعد. أعتقد أنه يتجاوب في التدريب ويدرك ما نريد.

“كان شعوري الأول تجاه كانسيلو جيدا… يمكنه اللعب في مركز الجناح أيضا. يمكنني أن أوظفه في أكثر من مركز لكن غالبا سيلعب في مركز الظهير لأن كايل (ووكر) لن يستطيع المشاركة في كل المباريات”.