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مباريات اليوم في الدوري السعودي.. قمة ساخنة بين الشباب والفتح

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تقام اليوم السبت، 3 مباريات ختامية للجولة الأولي من دوري الأمير ، وهي الفتح مع الشباب في تمام السادسة مساءً على استاد الأمير عبدالله بن جلوي

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، والفيصلي مع الفيحاء في نفس الموعد على ملعب مدينة المجمعة . وفي الأخير يواجه الوحدة غريمه الاتفاق في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

 

الجدير للذكر أن نادي النصر توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودى فيما حل نادى الهلال فى الوصافة، بينما توج التعاون بطلاً لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
[Emad Younis]

Emad

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