مباريات اليوم في الدوري السعودي.. قمة ساخنة بين الشباب والفتح

تقام اليوم السبت، 3 مباريات ختامية للجولة الأولي من دوري الأمير محمد بن سلمان ، وهي الفتح مع الشباب في تمام السادسة مساءً على استاد الأمير عبدالله بن جلوي
الجدير للذكر أن نادي النصر توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودى فيما حل نادى الهلال فى الوصافة، بينما توج التعاون بطلاً لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
[Emad Younis]
Emad
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