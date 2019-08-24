مصر تواصل تصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية



حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب على صدارة البطولة برصيد 66 ميدالية بينهم 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية. جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 37 ميدالية بينهم 17 ذهبية و14فضيات و6 برونزيات ، والجزائر في المركز الثالث برصيد 36 ميدالية بينهم 10 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية.

حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا مورو ثلاث ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن

العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات. بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية .

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو.