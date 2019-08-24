تنطلق اليوم السبت، صافرة بداية الدوري الإيطالي 2019 – 2020، بمباراة يوفنتوس حامل اللقب مع بارما وذلك في Advertisements تمام السادسة مساءً على ملعب اينيو تارديني. تمام السادسة مساءً على ملعب اينيو تارديني. ويدخل السيدة العجوز المباراة باحثاًعن أول ثلاث نقاط له في افتتاح الدوري الإيطالي . كما يواجه نابولي خصمه فيورنتينا في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب أرتيميو فرانكي.

ثلاث نقاط له في افتتاح الدوري الإيطالي . كما يواجه نابولي خصمه فيورنتينا في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب أرتيميو فرانكي. Emad

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الدوري الإيطالي اليوم.. يوفنتوس يبحث عن الفوز في افتتاح الكالشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.