رياضة | مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض في مواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.