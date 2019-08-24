رياضة | موعد مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر zamalel ON SPORT

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية وخاصة نادي الزمالك، صوب ملعب "برج العرب" بالإسكندرية"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها اليوم

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين على On Sport

وتذاع المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر قناة On Sport، كما يمكنكم الاستمتاع بتعليق المتميز مؤمن حسن.

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أهداف الزمالك وديكاداها من المباراة.

يسعى نادي الزمالك لمواصلة تألقه في البطولات الأفريقية بتأكيد فوزه بنتيجة كبيرة ليدخل قائمة أكبر نتائج دوري أبطال أفريقيا والتي جاء الأهلي فيها رابعا بعد فوزه مساء أمس على نادي اطلع بره.

بينما يتطلع ديكاداها لتحقيق فوز معنوي يودع به منافسات دوري أبطال أفريقيا مرفوع الرأس، حيث يأمل الفريق في استغلال أراحة الزمالك لعدد كبير من لاعبيه بسبب فوزه بنتيجة كبيرة ذهابًا.

نتيجة مباراة الذهاب

تمكن نادي الزمالك من وضع قدمًا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على ديكاداها بنتيجة 7/0، في مباراة شهدت تألق نجوم الفريق وعلى رأسهم الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي.