رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد beIN ONLINE

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يدخل ريال مدريد مباراته أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وعينه على حصد ثلاث نقاط جديدة، تجعله يستمر في صدارة الليجا الإسبانية، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعن موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، فيشير جدول البث إلى كون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ستقام عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، وستلعب المباراة المرتقبة على أرضية ملعب النادي الملكي "سنتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد.

ويذكر بأن قنوات بي إن سبورتس قد أعلنت بأن قناة beIN SPORTS HD 3 هي من ستتولى نقل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بشكلر مباشر وسيكون هناك إستوديو تحليلي يضم نخبة مميزة من الضيوف لتحليل أحداث مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

وتحدث المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" قبل إنطلاق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، وأعرب عن أمنياته بأن يستمر الفريق في تقديم أداء جيد مثلما حدث في مباراة سيلتا فيجو في الأسبوع الأول من الليجا، مشددًا على أهمية حصد النقاط بشكل متتالي في بداية الموسم، وإستغلال تعثر المنافسين بقدر الإمكان ومحاولة الإنفراد بصدارة الدوري منذ البداية.

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وعن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة بلد الوليد، فقد جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع : سيرجو راموس – رفاران – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو.

خط الوسط : توني كروس – إيسكو - كاسيميرو.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – جاريث بيل - كريم بنزيما.