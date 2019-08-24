رياضة | موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال Mohamed Salah

شاهد مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق مباراة قمة الجولة بين ليفربول وأرسنال على أرضية ملعب أنفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS HD 2 وسيتولى المعلق الرياضي "علي محمد علي" مهمة التعليق على مباراة ليفربول وأرسنال في الأسبوع الثاني من البريميرليج.

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ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الإنتصار وفض صراع الصدارة، حيث يتقاسم الثنائي ليفربول وأرسنال صدارة البريميرليج برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين فقط، والفريق الفائز في هذه المباراة سيكون هو متصدر البريميرليج منفردًا بعد نهاية الجولة الثالثة.

ويمكنكم متابعي موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر نظرًا لكون مباراة ليفربول وأرسنال هي قمة الجولة الثالثة في البريميرليج والذي يشهد مباريات أخرى قوية في هذا الأسبوع من بينها مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وكذلك مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وكان مدرب أرسنال "أونري إيمري" قد تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وقال بأن فريقه سيدخل ملعب أنفيلد وهو يرغب في حصد نتيجة إيجابية من هذا الملعب الصعب بحسب وصفه، في حين قال "يورجن كلوب" مدرب ليفربول، بأن مواجهة فريق يلعب كرة قدم هجومية مثل أرسنال يبقى أمر مميز للغاية، ويريد ليفربول تحقيق ثلاث نقاط تجعله على قمة جدول ترتيب البريميرليج من الأسبوع الثالث.