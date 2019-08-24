رياضة | برشلونة يرفض عرض الإنتر لضم فيدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض عرض الإنتر لضم فيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو فريق برشلونة الإسباني عرض نادي إنتر ميلان الإيطالي، من أجل ضم اللاعب التشيلي ارتورو فيدال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة لا يريد خروج فيدال على سبيل الإعارة كمان كان في عرض الإنتر، ولكنه يرغب في تعويض المبلغ المالي الذي دفعه لضم فيدال من قبل.

وكان فريق برشلونة قد ضم ارتورو فيدال بمبلغ قيمته 18 مليون يورو من فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتشهد قائمة فريق برشلونة هذا الموسم كثافة عددية في مركز خط الوسط والذي يضم ( راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - دي يونج - سيرجي روبرتو - ارثور - بويج ).