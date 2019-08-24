رياضة | مفاجأة جديدة في واقعة "كهربا" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في واقعة "كهربا" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح معتز إينو نجم الأهلي السابق بأن محمود كهربا نجم أفيس البرتغالي الحالي لا يرغب في اللعب للزمالك مرة أخرى.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كهربا لا يرغب في اللعب للزمالك مرة أخرى وموقفي يختلف عن موقفه لأنه مازال لديه موسمين أو ثلاثة في عقده مع الزمالك بينما أنا كان عقدي منتهي مع الزمالك حين رحلت للأهلي وكثير من اللاعبين رحلوا عن الزمالك للأهلي وحققوا بطولات كثيرة"..

واختتم إينو تصريحاته قائلاً :"هناك لاعبين كبار يتعاقد معهم الزمالك ولا يقدمون له شئ ويرحلون مثل محمد عنتر وحميد أحداد".