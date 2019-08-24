إشبيلية يفوز على غرناطة بهدف في الليجا الإسبانية

Advertisements إشبيلية يفوز على غرناطة بهدف فيالليجاالإسبانية السبت 24 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 حقق إشبيليه فوزا غاليا على مضيفه غرناطة بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "تويفو لوس كارمينيس" فى افتتاح الجولة الثانية من الدورى الإسبانى.

Advertisements أحرز هدف اللقاء الوحيد فى المباراة اللاعب خوان جوردن فى الدقيقة 62. شهدت المباراة تعرض لاعب إشيبيله سيرجى ريجيليون المعار من ريال مدريد لإصابة بالغة غادر على إثرها ملعب اللقاء على النقالة باكيا فى الشوط الأول. يتصدر إشبيلية جدول ترتيب الدورى الإسبانى مؤقتا برصيد 6 نقاط فيما توقف رصيد غرناطة عند نقطة وحيدة، بعد أن واصل إشبيليه انتصاراته للجولة الثانية عقب تغلبه فى المواجهة الأولى على إسبانيول 2 / 0. Advertisements

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