شكرا لقرائتكم المقاصة يعود لتدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة استعداده لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الاسماعيلية، على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي.

كما يدرس الجهاز الفني للفريق الفيومي السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.

وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.