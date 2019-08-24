شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته استعداداً لموقعة الكأس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة استعداده لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، اليوم السبت وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الاسماعيلية، على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي.

كما يدرس الجهاز الفني للفريق الفيومي السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.

وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.