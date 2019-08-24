الكاراتيه و التنس والسباحة و الفروسية تبدأ منافسات دورة الالعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم السبت منافسات دورة الالعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس بمشاركة البعثة المصرية . وتخوض اليوم منتخبات الريشة الطائرة و الفروسية والكاراتيه والسنوكر والسباحة والتنس والثلاثى فى منافسات اليوم . Advertisements وعلى مستوى السلة فتقام منافسات ربع نهائي وقبل نهائي البطولة وفى الملاكمة ينافس مصطفى قمصان و محمد هيكل و رمضان عبد القوى و احمد عبدالمنعم وفى الريشة الطائرة يلعب لاعبى منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى منافسات المختلط وبالنسبة لكرة اليد يلعب منتخب الرجال مع زامبيا فى تصفيات البطولة . يذكر أن مصر تتصدر منافسات البطولة بفارق كبير فى عدد الميداليات عن جنوب افريقيا صاحبة المركز الثانى و المغرب مستضيفة البكولة التى جاءت فى المركز الرابع.

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