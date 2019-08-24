سوبر كورة.. وليد أزارو خارج أسوار الأهلى.. والسر صلاح محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موقف المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي من الاستمرار او الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وطالبت جماهير الأهلى ادارة النادى برحيل اللاعب المغربى بعد المستوى الباهت الذى ظهر عليه فى الفترة الأخيرة واهداره العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين. للمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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