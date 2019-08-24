شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل "أساسياً" فى مواجهة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المران الأخير للزمالك استقرار الجهاز الفنى للأبيض على الدفع بمحمد أبو جبل حارس الفريق فى التشكيل الأساسى لأبناء ميت عقبة فى مواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها غداً السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب على الفريق الصومالى بسباعية نظيفة.

وكان محمد عواد قد شارك بشكل أساسى مع الزمالك فى لقاء الذهاب قبل أن يستقر الجهاز الفنى على الدفع بمحمد أبو جبل بدلا منه فى لقاء الغد للحكم على مستواه بعد تعزيز حراسة مرمى الأبيض هذا الموسم بالثلاثى عواد وأبو جبل ومحمد صبحى.

ويعد أبو جبل أحد الصفقات الصيفية للفريق الأبيض ولكنه لعب للفريق من قبل ثم رحل عن الأبيض إلى سموحة وعاد مجددا لقلعة ميت عقبة هذا الصيف بعد ظهوره بصورة جيدة مع الفريق السكندرى فى الموسم المنقضى.