بمشاركة الثنائي المصري.. أستون فيلا يحقق أول فوز في الدوري الإنجليزي

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بمشاركة الثنائي المصري.. أستون فيلا يحقق أول فوزفيالدوري الإنجليزي

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

حقق نادى أستون فيلا أول 3 نقاط فى مسابقة الدورى الإنجليزي بعد تغلبه على إيفرتون بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



أحرز ويسلى مهاجم أستون فيلا الهدف الأول لـ"الفلانز" فى الدقيقة 21 بعد تمريرة سحرية من منتصف الملعب سددها على يسار حارس إيفرتون، ثم أحرز أنور الغازى الهدف الثانى فى الدقيقة 93 من الشوط الثانى.

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وشارك الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى فى اللقاء، وحل المحمدى بديلا لزميله تريزيجيه فى الدقيقة 85 من الشوط الثانى بعد الجهود الكبيرة التى بذلها تريزيجيه خلال المباراة.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 3 نقاط محتلا المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما تجمد رصيد عن 4 نقاط محتلا المركز التاسع.