سييرا يفتح ملف الآسيوية ويمنع الراحة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طوى مدرب الاتحاد سييرا صفحة مباراة الرائد التي حقق فريقه الانتصار فيها أمس وحصد النقاط الـ3، وسيبدأ من اليوم (السبت) التحضير لمباراة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي (الثلاثاء) القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات ذهاب دوري ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيشرح للاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الهلال القادمة آسيويا، على أن يستقر على العناصر الأساسية من خلال المناورة الكروية التي سيجربها الفريق غدا في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة استعدادا للمواجهة الآسيوية المهمة، التي يطمح من خلالها سييرا لتحقيق الفوز بنتيجة تسهل مهمة العميد في لقاء الإياب 17 سبتمبر القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن دور الـ8 في البطولة الآسيوية.

طوى مدرب الاتحاد سييرا صفحة مباراة الرائد التي حقق فريقه الانتصار فيها أمس وحصد النقاط الـ3، وسيبدأ من اليوم (السبت) التحضير لمباراة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي (الثلاثاء) القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات ذهاب دوري ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيشرح للاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الهلال القادمة آسيويا، على أن يستقر على العناصر الأساسية من خلال المناورة الكروية التي سيجربها الفريق غدا في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة استعدادا للمواجهة الآسيوية المهمة، التي يطمح من خلالها سييرا لتحقيق الفوز بنتيجة تسهل مهمة العميد في لقاء الإياب 17 سبتمبر القادم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن دور الـ8 في البطولة الآسيوية.

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