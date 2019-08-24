شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعد أخضر المبارزة للآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ينطلق اليوم (السبت) المعسكر الدولي للمنتخب السعودي للمبارزة، في المركز الأولمبي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك الأخضر السعودي في المعسكر بـ24 لاعبا ولاعبة (12 بنين و12 سيدات) في الأسلحة الثلاثة (الابيه، والفويل، والسيبر) مع عدد من المنتخبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس 2019 حتى 5 سبتمبر القادم.

ويشرف على المعسكر 3 مدربين من الاتحاد الدولي للمبارزة، وهم: الإيطاليان لويجي ميراكو (السيبر)، وفلايدير (الفويل)، وماتيو (الابيه). وسيخضع المنتخب السعودي لتدريبات صباحية ومسائية بمعدل 7 ساعات يوميا، تشمل تدريبات في التكتيك والتكنيك. ويأتي المعسكر استعدادا لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة التي ستقام في الكويت منتصف الشهر القادم، والمعسكر الخارجي في أوكرانيا. وكان المنتخب السعودي أنهى مطلع الأسبوع الجاري مشاركته في بطولة الجولة الآسيوية التي اختتمت في تايبيه، وحقق خلالها حسين الطويل لاعب المنتخب الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.