شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجنس 9 لاعبين طمعا في التأهل لمونديال 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (شنغهاي)

قد يصبح المنتخب الصيني لكرة القدم قريبا مؤلفا بأكمله من لاعبين ولدوا خارج البلاد؛ بعدما أعلنت السلطات المحلية أنه سيتم تجنيس 9 لاعبين في مسعى الصين لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخها. وبات المهاجم البرازيلي الأصل ايلكيسون أول لاعب من أصول غير صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الوطني الأربعاء القادم. ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ30 عاما للمرة الأولى مع «التنين الأحمر» الشهر القادم في إطار تصفيات كأس العالم 2022 ضد جزر المالديف، حيث ستشهد المواجهة أيضا المشاركة الثالثة للاعب الارتكاز نيكو ييناريس المولود في لندن من أب قبرصي وأم صينية، الذي يلعب في صفوف بيجينغ غوان.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني لكرة القدم تشين تشويان حسب ما أشارت الصحافة المحلية «نريد الذهاب إلى مونديال 2022. وسيساعدنا اللاعبون المجنسون في تحقيق أهداف قصيرة المدى مع المنتخب الوطني».

وتابع الرئيس: «سجلت الأندية 9 لاعبين مجنسين من دون أصول صينية في اتحاد الكرة، فيما لا يزال البعض الآخر يخضع لعملية التجنيس».

وقال تشين إن المزيد من اللاعبين المجنسين سيمثلون الصين في تصفيات مونديال 2022، إلا أن الأمر «لن يكون أبدا خطة طويلة الأمد من قبل الاتحاد الصيني، وسيكون العدد محدودا» وفقا لما ذكرته وكالة تشينوا.

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ويتم تداول أسماء العديد من المهاجمين البرازيليين الذين يلعبون في الدوري الصيني ليكونوا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم تجنيسهم، إضافة إلى تياس براونينغ المولود في مدينة ليفربول الإنجليزية من جد صيني، الذي يلعب حاليا في صفوف غوانغجو ايفرغراندي الصيني بعد انتقاله من ايفرتون الإنجليزي في فبراير الماضي.

وشاركت الصين في نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط حتى الآن، وتحديدا في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وخرجت خالية الوفاض من دون أية نقطة أو حتى تسجيل أي هدف.

ويرغب الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تصبح الصين قوة كبيرة في كرة القدم مع حلول العام 2050، في الوقت الذي يحتل فيه «التنين الأحمر» المركز 71 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعرب تشين عن رغبته باستضافة الصين لنهائيات كأس العالم يوما ما، قائلا: «استضافة كأس العالم حلم لكل الصينيين، بمن فيهم أنا. سيدرس الاتحاد الصيني لكرة القدم التوقيت المناسب لتقديم ملف الاستضافة».