شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يرفض بيع عقد «أحمد عبده» للشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

رفضت إدارة نادي الوحدة العرض المقدم من نظيرتها في نادي الشباب حول شراء عقد مهاجم الفريق أحمد عبده (مواليد) مقابل 5 ملايين ريال، واعتبر الوحداويون أن هذا العرض لا يوازي إمكانات اللاعب الفنية خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي وسجل نفسه من أفضل اللاعبين (المواليد)، إلى جانب هارون كمارا، وعبدالفتاح آدم، اللذين انتقالا إلى الاتحاد والنصر، بـ 35 مليونا إجمالي الصفقتين، من جانبه تمسك مدرب الفريق ماريو، باللاعب أحمد عبده ورفض التنازل عنه إلا في حال وجود بديل أفضل منه.

وقدم أحمد عبده جابر ابن الـ23 ربيعا، نفسه بصورة مميزة، وصنع الفارق في المباريات التي شارك فيها رفقة زملائه بالفريق، ويعتبر اللاعب من «المواليد» من أصول أريترية، صاحب أفضل معدل تسجيل أهداف بالدقائق في الموسم الكروي الماضي بالدوري، برصيد 4 أهداف، بمعدل هدف كل 59 دقيقة.