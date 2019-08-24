شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالى، مساء اليوم السبت، فى إياب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية لاستكمال انتصاراته فى ضربة البداية الإفريقية بعد عودته للمشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد غياب عامين، حيث كان أخر ظهور له فى البطولة الإفريقية، فى دور المجموعات بنسخة عام 2017.

تُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض، الذى تولى المهمة الفنية للفريق، خلفا لطارق يحيى، الذى تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة فى مباراة الذهاب، يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم..

- نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها الصومالى، بفوز الأبيض بسباعية دون رد، فى المباراة التى جمع بينهما الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

- التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة ديكاداها الصومالى اليوم

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدى النقاز أو حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز أو محمد حسن وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

- حكم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم

ومن المقرر، أن يدير لقاء الإياب بين الزمالك وديكاداها الصومالى طاقم تحكيم تونسى بقيادة يسرى بوعلى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من المساعد الأول أيمن إسماعيل والمساعد الثانى فوزى الجريدى وسيكون وليد الجريدى حكمًا رابعًا، وسيراقب اللقاء الجنوب سودانى ليبارتو رصاص.

- موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم

تُقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على أن تُذاع على قناة أون سبورت.

- عدد المشجعين فى مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى

وافقت جهات الأمن على حضور 10 آلاف مُشجع لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، على ستاد برج العرب.