شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى اجراءات السفر إلى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو المقاولون العرب اجراءات السفر إلى كرواتيا للاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر اعداد خارجي، في المرحلة الثالثة من استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

وشهدت الأيام الماضية تردد الكثير من الأنباء حول دخول عماد النحاس في دائرة اهتمامات مسئولو النادي الأهلي لتولي تدريب القلعة الحمراء خلفاً لمارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قرر خوض 6 وديات قبل السفر إلى كرواتيا، حيث واجه ذئاب الجبل كل من مصر للتأمين ومنتخب السويس، ثم الزيد الاماراتي و ديروط ويتبقى مباراتي فاركو والمتحدة المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

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ويطير المقاولون إلى كرواتيا في 26 أغسطس الجاري حيث يدخل الفريق في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.