شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. محمد شريف جناح الأهلي يوقع لإنبي موسماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد شريف جناح الأهلي علي عقد اعارته لانبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويحصل الأهلي علي مليون و٥٠٠ الف جنيه نظير اعارة محمد شريف لإنبي فيما تم وضع بند في العقد يمنع مشاركة اللاعب امام الأهلي.

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