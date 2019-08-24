مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط فى المغرب صدارة البطولة برصيد 66 ميدالية بينهم 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية. وجاءت جنوب افريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية متنوعة، و الجزائر فى المركز الثالث برصيد 36 ميدالية متنوعة. وجاءت نتائج البعثة المصرية فى دورة الالعاب الافريقية أمس الجمعة، كالتالى: توجت السباحة المصرية المتألقة هانيا مورو بذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. وحققت السباحة ذهبية سباق ٤٠٠ متر حرة فى السباحة بعدما حققت زمنا قدره ٤:٢١:٣٦ دقيقة، لتتوج بالميدالية. وتعتبر هذه الذهبية الثالثة لهانيا مورو فى دورة الألعاب الإفريقية والمنافسات المقامة بالدار البيضاء، حيث سبق وحققت ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة وسباق ٢٠٠ متر حرة. حصد السباح المصرى مروان القماش ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة فى المغرب، بينما أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية. وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرة بمنافسات السباحة فى الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة. وذهبت الميدالية البرونزية فى ذات السباق للبطل المصرى أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية، وحققت السباحة الميدالية الذهبية فى سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا فى دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط. حصد البطل المصرى العالمى سيف عيسى الميدالية الفضية فى منافسات التايكوندو، وواجه سيف عيسى فى المباراة النهائية لوزن تحت ٧٤ كجم منافسه التونسى وانتهت المباراة بالضربة الذهبية بعدما انتهى الوقت الأصلى للقاء بالتعادل بنتيجة ٦-٦ لكلا اللاعبين. وحصد روان الدماطى الميدالية البرونزية فى منافسات السباحة بسباق ٢٠٠ متر صدر بعدما حققت السباق بزمن قدره ٢ دقيقة و٣٩ ثانية و٢٢ جزء من الثانية. وحقق محمد سامى الميدالية الذهبية والمركز الأرل فى سباق ٥٠ متر صدر، بعدما قطعت السباق فى زمن قدره ٢٥ ثانية و٢٦ جزء من الثانية. اكتفت اللاعبة المصرية، روان الرفاعى، بتحقيق الميدالية الفضية فى منافسات السباحة، وخسرت اللاعبة المصرية أمام منافستها النغربية فى المباراة النهائية لوزن تخت ٦٢ كجم، وذلك بنتيجة ٥-٣ لصالح بطلة المغرب.

Advertisements حصد منتخب التجديف المصرى الميدالية الذهبية، ليضيفها إلى رصيد البعثة المصرية، ونجح اللاعبان المصريان، الزوجى المختلط عبد الخالق البنا ودارين حجازى فى الفوز بسباق ١٠٠٠ متر لتحصل مصر الميدالية الذهبية. توج عبد الرحمن وائل لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو بالميدالية، وواجه اللاعب المصري، منافسه بطل النيجر فى المباراة النهائية بصالة الأمير مولاى عبد الله بمدينة الرباط، لينتهى اللقاء بنتيجة الضربة الذهبية لصالح بطل النيجر. حصد المنتخب المصرى للسباحة الميدالية الفضية، وحقق المنتخب المركز الثانى والفضية فى سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية. أضافت اللاعبة رضوى رضا ميدالية فضية جديدة لبعثة مصر، حيث خسرت رضوى رضا المباراة النهائية لوزن تحت ٥٧ كجم أمام بطلة المغرب بنتيجة ١١-٤ لصالح لاعبة المغرب. نجح منتخب رجال السباحة المصرى فى حصد ميدالية ذهبية جديدة وإضافتها لرصيد البعثة المصرية، وحل منتخب الرجال المصرى فى مقدمة ترتيب سباق التتابع ٢٠٠ متر، بعدما قطع السباق فى زمن قدره ٧ دقائق و٢٥ ثانية و٤١ جزء من الثانية. حقق منتخب سيدات مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية بعد التغلب على نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 3-2 فى اللقاء الذى أقيم على صالة مولاى حسن. فازت مصر فى المباراة بأشواط الزوجى 3/1 ثم الفردى 3/0 ثم الخسارة فى الفردى 3/0 ثم الخسارة 3/1 فى الفردى ثم فى أخر المباريات تألقت دينا مشرف وكررت فوز أخر فى الفردى بنتيجة 3-0 أخر مواجهة للفردى لتكون النتيجة النهائية 3-2 لصالح مصر. حقق منتخب رجال مصر لتنس الطاولة المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 3-2 فى اللقاء الذى أقيم على صالة مولاى حسن لتحصد مصر ذهبيتى الرجال والسيدات. فازت مصر فى المباراة بأشواط الزوجى 3/1 ثم الفردى 3/0 ثم الفردى خسارة 3/0 ثم خسارة 3/2 ثم الفوز فى أخر مواجهة فردية 3/0 لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات على حساب نيجيريا أيضا. حقق منتخب رجال الكرة الطائرة الفوز على منتخب كاب فيردى بنتيجة 3–0 فى أول مباريات الفريق بدورة الألعاب الإفريقية. نجح منتخب الكرة الطائرة فى الفوز بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25/19 و 25/20 و 25/17.

جدول الميداليات

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