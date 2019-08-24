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موعد مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال إفريقيا اليوم والقناة الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى، مساء اليوم السبت، فى إياب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على ديكاداها بطل الصومال، بسباعية دون رد، فى ذهاب الدور التمهيدى من البطولة الإفريقية، فى المباراة التى جمعت بينهما الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب.

 

تُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض، الذى تولى المهمة الفنية للفريق، خلفا لطارق يحيى، الذى تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة فى مباراة الذهاب.

 

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- موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم

 

تُقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت.

 

- القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم

 

تُذاع مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، اليوم، على قناة أون سبورت.

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