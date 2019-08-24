شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر مشهد.. ياترى حسام عاشور بيفكر فى إيه بعد عدم مشاركته أمام أطلع برة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، نظرات حسام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى، أثناء وقوفه خلف المرمى، فى انتظار الدفع به أمام إطلع بره، وبعد اجراء التبديلات الثلاثة، ظل ينظر اتجاه محمد يوسف المدير الفنى للفريق، وظهرت عليه علامات الغضب لعدم مشاركته.
حقق الأهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان، بتسعة أهداف نظيف فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبذلك يتأهل الاهلي لدور الـ32 في البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب الأحد قبل الماضي برباعية نظيفة ليتأهل بطل مصر بالفوز 13 / صفر في مجموع المباراتين.أهداف مباراة الأهلى وأطلع برة.
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