شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الكونغو يستقبل بعثة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حاتم قنديل سفير مصر بدولة الكونغو برازفيل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق الذي يستعد لمواجهة إيتوال يوم الأحد المقبل في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ووجه السفير الدعوة لرئيس البعثة لتناول وجبه العشاء لترحيب به ونقل تحياته لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، وتناول الطرفان أطراف الحديث وتمنيات أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية للفريق بتحقيق نتيجة إيجابية.
وأشاد ممدوح عيد بحسن استقبال السفير ومساعدة الفريق في تلبيه كافه الاحتياجات، حيث وجه رئيس البعثة، الدعوة للسفير لحضور المباراة.
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