شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قال أمح عن فوز الأهلى التاريخى أمام أطلع برة؟ والان مع تفاصيل الخبر
و حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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