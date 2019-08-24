شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قال أمح عن فوز الأهلى التاريخى أمام أطلع برة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمح الدولى، مشجع الأهلى على فوز فريقه الكاسح على فريق اطله بره بطل جنوب السودان، بنتيجة 9-0 فى إياب دور الـ64 فى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، " كسبنا ٩ مع الرأفة " .

و حقق الاهلي فوزاً تاريخياً على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيف التى اقيمت مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.