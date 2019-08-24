شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفراعنة على رأسها.. 5 مهام للجنة الخماسية للجبلاية فى 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الملفات الهامة تنظر اللجنة الخماسية الجديدة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد على و عضوية سحر عبد الحق و أحمد عبدالله و محمد فضل، خلال الأيام المقبلة وتحديداً الأسبوع المقبل حيث يشهد اليوم السبت أول إجتماع رسمي للجنة الجديدة لحسم هذه الملفات وعلى رأسها :

1-المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

أولى الملفات الهامة على مائدة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة هى إختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا والتي استضافتها مصر ، حيث يعد الخماسي حسن شحاته و حسام البدري و إيهاب جلال وحسام حسن و طلعت يوسف الأقرب للإختيار من بينهم مدير فني للفراعنة إلى جانب طارق مصطفي و عبد الظاهر السقا فى منصب المدرب العام و محمد شوقي و حسني عبد ربه وعماد متعب فى منصب المدرب.

2-حسم شكل مسابقات القسم الثاني و الثالث

ينظر مسئولو اللجنة الخماسية فى التعديلات التى تمت على دورى القسم الثاني و الثالث و هل سيتم العمل بالقرارات التى أتخذت الأيام الماضية وهى بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها , على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي , فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق ال 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية , النصر للتعدين, ناصر ملوي, تحرير أسوان, أبي صقل , الشمس, دمياط, بورتو, سيدي سالم, الجزيرة بمطروح, كفر الشيخ, تلا ، ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق ال12إلى ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل.

3-تطبيق تقنية الـVAR

كما يتطرق مجلس الجبلاية المؤقت إلى إمكانية تطبيق خاصة الـVAR فى الموسم الجديد للدوري لتكون إضافة تحسب لهم كأول مجلس يطبق تقنية الفيديو ، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة من إمكانيات مادية و فنية وتجهيز الحكام بالتدريب علي تقنية الفيديو.

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4-تعديل لائحة النظام الأساسي والتحضير للانتخابات

كما تناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة تعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية وتعديل بعض البنود التى أثارت جدلاً في الفترة المقبلة وعلي رأسها بند الـ8 سنوات.

5-عودة الجماهير بشكل جديد

كما تدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد بشكل منظم و الدخول بـFAN ID كما حدث فى بطولة امم افريقيا 2019 التى استضافتها مصر وحققت نجاح مميز فى التنظيم وتواجد الجماهير.