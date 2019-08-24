الاسماعيلى يسابق الزمن لتدعيم الهجوم والظهير الأيسر قبل غلق باب القيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى الزمن لسرعة حسم صفقتين سواء من داخل مصر أو خارجها لتدعيم مركزى خط الهجوم والظهير الأيسر بالفريق فى ظل العجز الواضح بقائمة الفريق بهذين المركزين . وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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