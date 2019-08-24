بالفيديو.. كهربا يشارك في خسارة بالخمسة أمام ريو أفي بالدوري البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق ديسبورتيفو أفيش في خسارة قاسية لفريقه أمام ريو أفي حيث تفوق الأخير بالفوز بنتيجة (5-1) ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري البرتغالي.

كهربا شارك لمدة 43 دقيقة مع فريقه إلا أن مدرب الفريق أوجستو إيناسيو قرر إخراج اللاعب قبل نهاية الشوط الأول، حيث تعد مشاركة اللاعب المصري هيّ الأولى مع فريقه البرتغالي منذ قدومه من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الإيراني مهدي طارامي فرض نفسه كنجمًا للمباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لمصلحة ريو أفي في الدقائق (10 - 22 - 51)، كما سجل نونو سانتوس الهدف الرابع في الدقيقة 55، وفيلبي أوجستو الهدف الخامس قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة.

وفي الدقيقة 77، أحرز إنزو زيدان نجل المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان هدف فريق الوحيد لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة.

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هذه الخسارة هيّ الثانية لديسبورتيفو أفيش حيث خسر الجولة الأولى أمام بوافيستا (2-1)، بجانب لقاء ريو أفي في المقابل حقق الفريق الذي يلعب له كهربا فوزًا وحيدًا أمام ماريتيمو بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يلعب أفيس مباراته المقبلة أمام فاماليكاو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري البرتغالي.

جدير بالذكر أن أفيس يحتل حاليًا المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط، في المقابل أصبح رصيد ريو أفي ثلاث نقاط أيضًا بعدما حقق فوزه الأول في الدوري بعد خسارتين.

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