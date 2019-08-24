يوسف يوضح موقفه من الأهلي ودوره في عهد لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، أنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، قائلًا أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرر أمام اطلع بره ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.

وفاز الأهلي بنتيجة 9-0 على اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "لا يهمني أن أعرف مصيري من النادي الأهلي، لأنني لا أفرض نفسي على الفريق، إذا طلب الأهلي استمراري مع الجهاز الفني الجديد فأنا تحت أمر النادي، وإذا رأي أن الأفضل تواجد شخص أخر فلن اعترض."

وعن منح الفرصة لعناصر لم تشارك مع لاسارتي: "هذه ليست المرة الأولى التي أمنح فيها الفرصة لعناصر كانت بعيدة عن الصورة، فسبق أن فعلت هذا الأمر الموسم الماضي عندما رحل كارتيرون، وقررت الاعتماد على كريم نيدفيد ومروان محسن."

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ثم أوضح موقفه أثناء تواجد لاسارتي: "داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي هناك معايير يجب العمل بها، فالمدير الفني من حقه الاستماع للجهاز الفني أو أن يثق في عضو دون الأخر وعلى جميع العناصر الإلتزام بالقرار الصادر منه."

وتابع: "كنا نتجه إلى الاعتماد على أحمد الشيخ في المباراة كبديل، لكن الجهاز المعاون رأي منح الفرصة لجيرالدو من أجل المشاركة في المباراة بمركز الجناح الأيمن بدلًا من حسين الشحات."

وأضاف: "نحن لا نفكر إن كان اللاعب صفقة جديدة أو عنصر قديم في الفريق، كل من انضم للأهلي هو لاعب في الفريق، وبناء على ذلك نحن نختار اللاعب الذي يناسب الأهلي في هذا اليوم."

واختتم تصريحاته قائلًا: "متولى ظهر بشكل جيد ويمتاز في عملية بناء الهجمة من الخلف للأمام، وأفشة أدى بشكل جيد، وكافة عناصر الفريق كانوا في أفضل حال."

ويشغل محمد يوسف منصب المدير الفني للأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.