محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يقام اليوم السبت عددًا من المباريات الهامة سواء على الصعيد الأفريقي من خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو العالمي من حيث الدوريات الأوروبية وتحديدًا الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.
أبرز مباريات السبت سيكون من خلال لقاء الزمالك أمام فريق ديكاداها الصومالي حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق الأبيض (7-0) ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
أما في الدوري الإنجليزي فينتظر عشاق بريميرليج لقاءً ناريًا سيجمع بين ليفربول وضيفه آرسنال في مباراة ستقام على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الثالثة.
ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:
- دوري أبطال أفريقيا
الزمالك × ديكاداها .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت - تايم سبورت "أرضي".
- الدوري الإنجليزي
نورويتش سيتي × تشيلسي .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
ليفربول × آرسنال .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
ريال مدريد × بلد الوليد .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
بارما × يوفنتوس .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
فيورنتينا × نابولي .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
- الدوري الألماني
شالكة × بايرن ميونيخ .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وليفربول ضد آرسنال.. تعرف على أبرز مباريات "السبت الناري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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