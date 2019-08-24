ملف الجمعة.. الإعلان عن بدلاء لاسارتي.. والأهلي يدخل التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019.
كرة طائرة.. مصر تهزم اليابان وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم للناشئين
الخليج 365 يكشف ميزانية الأهلي للمدرب الجديد
بالأسماء.. تعرف على الخماسي المرشح لتدريب الأهلي
مصدر: أبو جبل يحرس مرمى الزمالك أمام ديكاداها
خليفة لاسارتي .. "صديق جوزيه" الذي تعكز على كرة القدم لمواجهة وفاة نجله
تقارير: الأهلي يُفاوض ماميتش لخلافة لاسارتي
مدرب الأهلي المحتمل بين شبكة فساد كرواتية واتهامات بالتربح
بالفيديو.. الأهلي يحقق أكبر انتصاراته الأفريقية على حساب اطلع بره
دوراتي يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي
نجل براجا يكشف لـ"الخليج 365" موقفهم من عرض الأهلي
قائمة الزمالك لديكاداها.. عودة فرجاني.. واستمرار غياب طارق وحفني
بالفيديو.. تريزيجيه والمحمدي يشاركان في فوز أستون فيلا الأول بالبريميرليج
طبيب الأهلي: ربيع مصاب بشد في العضلة الخلفية
طه إسماعيل: مباراة بيراميدز عكرت المزاج.. وكان لابد من تغيير لاسارتي
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