طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة رامي ربيعة

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية. وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه. فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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