ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي ويستبعد 9 لاعبين

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ السبت. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد ابو جبل. في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش. Advertisements في خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد حسن – فرجاني ساسي – محمد عنتر – إسلام جابر – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي. في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد. ويغيب عن الفريق كلًا: من مصطفى فتحي، خالد بوطيب، أحمد سيد زيزو للإصابة وطارق حامد وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي لأسباب فنية ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا في دور المجموعات وإمام عاشور لعدم قيده أفريقيا.

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