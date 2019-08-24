مباريات الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن الانتصار الثاني بالليجا

يستعد عشاق الدوري الإسباني لمتابعة مباريات الجولة الثانية من البطولة والتي تستكمل مباريتها اليوم السبت، حيث تقام 4 مباريات من بطولة الليجا اليوم. ويلعب ريال مدريد اليوم أمام ريال بلد الوليد علي

ملعب النادي الملكي سانتياجو برنابيو، حيث يبحث المرنجي عن الفوز الثاني له في الموسم الجديد في الليجا.

وكان الريال افتتح مشواره بالدوري الإسباني بفوزاً غالياً

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على سانتياجو برنابيو بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تكون الثلاث مواجهات الأخري بين كلا من أوساسونا وايبار على ملعب السادار، و خيتافي مع اتلتيك بلباو على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، وأخيراً سيلتا فيجو أمام فالنسيا والتي تقام على ملعب أبانكا بالايدوس.

[Emad Younis]

Emad