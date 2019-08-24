يستعد عشاق الدوري الإسباني لمتابعة مباريات الجولة الثانية من البطولة والتي تستكمل مباريتها اليوم السبت، حيث تقام 4 مباريات من بطولة الليجا اليوم. ويلعب ريال مدريد اليوم أمام ريال بلد الوليد عليملعب النادي الملكي سانتياجو برنابيو، حيث يبحث المرنجي عن الفوز الثاني له في الموسم الجديد في الليجا.
وكان الريال افتتح مشواره بالدوري الإسباني بفوزاً غالياً
ومن المقرر أن تكون الثلاث مواجهات الأخري بين كلا من أوساسونا وايبار على ملعب السادار، و خيتافي مع اتلتيك بلباو على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، وأخيراً سيلتا فيجو أمام فالنسيا والتي تقام على ملعب أبانكا بالايدوس.
[Emad Younis]
Emad
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الدوري الإسباني.. ريال مدريد يبحث عن الانتصار الثاني بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.