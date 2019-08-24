يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة احداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت أمس الجمعة، بمواجهة أستون فيلا أمام إيفرتون والتي انتهت لصالح ويتم استكمال مباريتها اليوم السبت.
وتشهد الجولة الثالثة للبريميرليج مباراة قمة نارية بين ليفربول وأرسنال والتي تقام في السادسة والنصف مساء غد السبت. ويستضيف ليفربول نظيرهآرسنال، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويواجه تشيلسي اليوم غريمه نورويتش سيتي ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ الواحدة والنصف مساءً، في رحلة البلوز للبحث عن الفوز الأول بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
وفي لقاء جديد يسعى مانشستر يونايتدللفوز على ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما غدا، أملًا في تعويض تعادله بالمباراة السابقة ولفرهامبتون.
ويلعب الشياطين الحمر على ملعبهم "أولد ترافورد" أمام كريستال بالاس في تمام الرابعة عصراً.
كما يشهد اليوم إقامة مباراة واتفورد ووست هام على ملعب فيكاريج رود، ومباراة شيفيلد يونايتد و ليستر سيتي على ملعب ملعب برامول لين، بالإضافة إلي مباراة برايتون و ساوثامبتون والتي تقام على ملعب ملعب أميكس.
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.