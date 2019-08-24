مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. قمة نارية بين ليفربول وأرسنال

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة احداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت أمس الجمعة، بمواجهة أستون فيلا أمام إيفرتون والتي انتهت لصالح ويتم استكمال مباريتها اليوم السبت.

وتشهد الجولة الثالثة للبريميرليج مباراة قمة نارية بين ليفربول وأرسنال والتي تقام في السادسة والنصف مساء غد السبت. ويستضيف ليفربول نظيره

آرسنال، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي اليوم غريمه نورويتش سيتي ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ الواحدة والنصف مساءً، في رحلة البلوز للبحث عن الفوز الأول بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

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وفي لقاء جديد يسعى مانشستر يونايتد

للفوز على ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما غدا، أملًا في تعويض تعادله بالمباراة السابقة ولفرهامبتون.

ويلعب الشياطين الحمر على ملعبهم "أولد ترافورد" أمام كريستال بالاس في تمام الرابعة عصراً.

كما يشهد اليوم إقامة مباراة واتفورد ووست هام على ملعب فيكاريج رود، ومباراة شيفيلد يونايتد و ليستر سيتي على ملعب ملعب برامول لين، بالإضافة إلي مباراة برايتون و ساوثامبتون والتي تقام على ملعب ملعب أميكس.